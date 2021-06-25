 

Российские дипломаты прокомментировали возможность помилования Сапеги

25.06.2021, 9:46, Новости дня
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Посольство РФ в Минске, комментируя возможность помилования россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, после ее перевода под домашний арест, заявило, что не дает прогнозов.

«Мы не даем прогнозов. Мы работаем», – ответили РИА «Новости» в российском посольстве на вопрос, идет ли речь о помиловании россиянки.

Там добавили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

«В настоящее время гражданке РФ Софье Сапеге, задержанной на основании ч. 3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», – сказали в посольстве.

«Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения С.Сапеги нашими консульскими сотрудниками», – подчеркнули в диппредставительстве.

Посольство отмечает, что «находится во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь». «Наши сотрудники также в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями», – добавили в дипмиссии.

Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест.

«Софье Сапеге изменена мера пресечения на домашний арест. Наложен ряд ограничений, она перемещается с охраной, не может пользоваться средствами связи. Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Луашенко) в Сочи. И это очень позитивный и положительный момент, который позволит в ближайшее время разрешить ее судьбу положительно», – сказал Гашинский.

Ранее в пятницу сообщалось, что Сапегу в Минске перевели под домашний арест.



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