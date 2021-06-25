Беременная Осадчая показала сильно подросший живот
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Она позировала в сильно облегающем живот блестящем платье с широкими рукавами.1624552696-9477_01
Скриншот: kosadcha / Instagram
Контекст:
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет