 

Беременная Осадчая показала сильно подросший живот

25.06.2021, 9:16, Новости дня
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Она позировала в сильно облегающем живот блестящем платье с широкими рукавами.1624552696-9477_01
Скриншот: kosadcha / Instagram
Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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