 

Зеленский: Украинцы хотят, чтобы за все нес ответственность президент

25.06.2021, 8:18, Новости дня
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“Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать, или нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность”, – сказал он.

Глава государства отметил, что юридически в Верховной Раде “принимается достаточно новых законопроектов, новых реформ, и есть монобольшинство”.

“Мы должны очень быстро проходить те или иные реформы. А де-факто – у оппозиционных депутатов есть, к сожалению, бюрократическая возможность, или как говорит наш спикер, – есть регламент и много разных причин, чтобы тот или иной закон проходил тысячи правок. Кстати, столько тысяч правок никогда не было. Никогда. За все годы независимости”, – объяснил Зеленский.

Контекст:

Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.

Последний раз Конституция изменялась по итогам Революции достоинства: 21 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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