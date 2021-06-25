 

Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения здания

25.06.2021, 7:50, Новости дня
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Президент США Джо Байден в ночь на пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения жилого дома, сообщила пресс-служба Белого дома.

Также президент США распорядился предоставить местным властям федеральную помощь, передает ТАСС.

Между тем глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что власти Флориды пока не получили каких-либо свидетельств того, что обрушение жилого дома в американском городе Серфсайд было вызвано кем-то целенаправленно.

«Несомненно, мы пока на стадии проведения расследования и ничего не исключаем. Но не было найдено никаких доказательств умышленных действий», – сказала Кава. Она отметила, что спасательные работы продолжатся всю ночь. Кава выразила надежду на то, что к ним вскоре подключатся федеральные службы.

Губернатор Флориды Рон Десантис в эфире телеканала Fox News, говоря о причинах обрушения, сказал: «Ответа пока нет. Но я думаю, что он будет довольно скоро».

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.



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