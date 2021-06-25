 

ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса

25.06.2021, 7:50, Новости дня
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Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, поскольку он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По словам представителя ВОЗ, первоначально штамм «дельта» выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.

«Главное «преимущество» этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2)», – цитирует Сваминатан РИА «Новости».

При этом пациент с таким штаммом может заразить «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек». Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.

«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «Дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».

В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.



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