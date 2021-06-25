 

Украинка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда турнира WTA в Истборне

25.06.2021, 7:20, Новости дня
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Соперницами украино-японской пары были сеяные на турнире Алекса Гуарачи из Чили и Дезире Кравчик из США, которым ранее проиграли украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Киченок и Ниномия оказались сильнее Гуарачи и Кравчик, поединок завершился со счетом 0:6, 6:4, 10:7.

В полуфинале турнира WTA в Истборне украинско-японская пара сыграет со вторыми сеяными Эной Сибахарой из США и Аоямой Сико из Японии.

Контекст:

Viking International Eastbourne проходит на травяном покрытии с 21-го по 26 июня, призовой фонд турнира составляет $566 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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