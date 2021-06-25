 

В истории с эсминцем Великобритания показала России ее место в мире и в Черном море – Климкин

25.06.2021, 7:20, Новости дня
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“Истерическая реакция России является проявлением слабости. Более того, британцы с насмешкой относительно России говорят, что ничего не заметили. То есть выставили комиками”, – написал дипломат.

По его словам, в Великобритании также “отомстили за многочисленные нарушения Россией воздушного и морского пространства НАТО”.

“Конечно, подтвердили непризнание оккупации Крыма. А главное – указали России на ее место в мире и в Черном море в частности. Очевидно, что это было согласовано со США и не только. России утерли нос. Теперь и она будет готовить ответ”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1470846386596046

Вечером того же дня Климкин в эфире телеканала “Украина 24” отметил, что после инцидента президент РФ Владимир Путин, скорее всего, будет “реагировать ассиметрично”.

“Это может быть провокация, вторжение российских самолетов в воздушное пространство Великобритании”, – объяснил экс-глава МИД Украины.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 24 июня, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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