 

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку «опасное явление»

25.06.2021, 6:50, Новости дня
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Уровень воды в реке Амур у Благовещенска утром в пятницу достиг отметки 808 см, привысив отметку «опасное явление» (800 см), сообщается в гидрологической сводке правительства области.

«Река – Амур, гидрологический пост – Благовещенск, уровень воды 08.00 (02.00 мск) – 808 см», – приводит текст сообщения ТАСС.

За минувшие сутки река у административного центра Амурской области прибавила 42 см. В близлежащих населенных пунктах уровень реки также достигает максимальных отметок: у села Черняево – 1031 см при максимальной 1043 см, у села Кумара – 1226 см.

Уровень воды в реках Амурской области продолжает подниматься. По данным МЧС региона, подтоплено более 280 жилых домов, сутками ранее было 128. «В Приамурье сохраняется сложная гидрологическая обстановка. На территории шести муниципальных образований подтоплены паводком 15 населенных пунктов. По состоянию на 25 июня, в 11 населенных пунктах области подтоплен 281 жилой дом», – говорится в сообщении ведомства.

Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов. Эвакуированы 955 человек, в том числе 254 детей. В самом Благовещенске и селах укрепляют насыпные дамбы, разворачивают водоналивные дамбы. Для ликвидации последствий паводка задействована группировка из 957 человек.

В прошлый четверг врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту РФ Владимиру Путину об опасном уровне воды в Амуре. В области установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.



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