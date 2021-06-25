 

Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США

25.06.2021, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», сообщил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.

«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.

«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.

По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.

Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии

27.05 / “Только для любимых можно создать такой рай!”. Галкин снял видео с террасы своего особняка

25.02 / Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность – Зеленский

09.12 / Московские ТЦ решили жестче штрафовать за несоблюдение мер против коронавируса

07.09 / Украина захотела составить конкуренцию РФ на саудовском рынке

11.02 / После исключения Дубинского из фракции никто из депутатов не стал в позу – замглавы “Слуги народа”

24.05 / Гордон: Обращаюсь к государствам Европы, к США. Не обрекайте мирный, прекрасный народ Беларуси на тоталитарный режим и репрессии

30.09 / Американская разведка предупредила об угрозе экстремизма в связи с выборами

07.05 / В Сенате США предсказали захват Афганистана талибами

04.07 / «Армату» испытали в беспилотном режиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика