 

Страны ЕС не смогли договориться о совместном с Россией саммите

25.06.2021, 5:52, Новости дня
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Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – приводит ТАСС слова Меркель со ссылкой на Reuters.

В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита РФ – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.



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