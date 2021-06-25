МИД России заявил о “решительном протесте” послу Великобритании из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Об этом проинформировала пресс-служба российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что британский эсминец Defender нарушил “государственную границу” РФ в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес, хотя минобороны России заявляло, что инцидент произошел в районе мыса Фиолент.

Послу заявили о “решительном протесте” по поводу действий военного корабля. Там считают их опасными и провокационными. Проход британского эсминца вблизи Крыма российская сторона расценила как “грубое несоблюдение” Конвенции ООН по морскому праву.

В МИД обратили “особое внимание” Броннерт на то, что в случае повторения подобных ситуаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 24 июня, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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