Зеленский назвал Минские соглашения изначально «еле живым» документом

Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе изначально были «еле живым» документом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале «1+1».

«Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе изначально были «еле живым» документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Он выразил мнение, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую. «Я считаю, встреча с президентом РФ и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов», – сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

Накануне полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.