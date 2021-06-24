Политика: Пандемия вмешалась ход выборов в Госдуму

Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования.

Большие и малые российские партии на этой неделе проводят свои съезды, по итогам которых они выдвинут кандидатов в Госдуму и примут предвыборные программы. Так, коммунисты собирались на съезд в четверг, ЛДПР назначила съезд на пятницу, а «Справедливая Россия» и «Родина» – на ближайшие выходные.

Мало того, что делегатам приходится соблюдать на заседаниях строгие санитарные меры, – после съездов для них начнется самое трудное. Предстоит донести содержание предвыборных программ до рядового избирателя – в условиях, когда митинги и шествия во многих регионах запрещены. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе на электоральные.

О том, как подстроится под изменчивые обстоятельства, которые диктует коронавирус, говорили участники круглого стола, который провел в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Круглый стол «Вызовы пандемии для электоральной демократии» провела руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она напомнила, что коронавирус мешает не только общаться с избирателями, но проводить саму процедуру голосования.

«Необходимо соблюдать много санитарных мер, предосторожностей, обеспечить дистанцирование на избирательных участках и их дезинфекцию, измерение температуры, доступность перчаток, масок. Все это усложняет процесс», – признала Соколова.

Что касается избирательной кампании, то политикам недоступны привычные формы агитации, добавила она. «В разных странах вводились различные ограничения. Где-то были разрешены уличные митинги, потому что это на свежем воздухе, а где-то было вообще запрещено проводить встречи с людьми», – сказала она.

В результате в некоторых странах, проводивших недавно выборы, явка оказалась заметно ниже обычной – например, в Венесуэле, Северной Македонии, отметила Соколова. Однако в большинстве других стран, решившихся тоже провести голосование на фоне пандемии, явка была даже выше, чем в предыдущих электоральных циклах, – «к примеру, в Швейцарии, США, Италии, Черногории, Новой Зеландии, Сингапуре», перечислила эксперт. «Этому помогла одна из самых удачных практик – удлинение сроков голосования. В Южной Корее, Новой Зеландии, Канаде голосование шло три дня. РФ также переняла этот опыт», – напомнила она.

Электорат «распробовал» онлайн-агитацию

Как отмечает политолог, доцент МГУ Григорий Казанков, сегодня ускорился перенос традиционных предвыборных «офлайн-форматов» в Сеть. «Очень здорово работает история про дворовые встречи в онлайне. На обычную встречу во дворе приходит 10-30 человек, но если грамотно таргетировать встречу и пригласить жителей этого двора в онлайн, то удается собрать 100-200 человек. То есть повестка та же самая, но у людей фактически возникает ощущение нормальной обычной коммуникации с кандидатом», – сказал эксперт. Жизнь даже у людей преклонного возраста заметно сместилась в онлайн – они «перестали бояться интернета, научились пользоваться им», добавил Казанков.

Эксперт призвал развеять страхи избирателей заразиться из-за выборов, а для этого члены избирательных комиссий, которые будут ходить по домам, должны быть привиты от ковида. «Мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди не хотят общаться даже с волонтерами, собирающими подписи в поддержку кандидатов. Поэтому пусть будут только вакцинированные волонтеры, сборщики подписей. Пусть они носят большие бейджики со словами «я вакцинирован», – предложил Казанков.

Директор исследовательских программ экспертной группы PiteR Александр Серавин отметил важность проекта «Мобильный избиратель», который уже завоевал популярность среди жителей городов. «Большинство россиян сосредоточены приблизительно в 20-ти городских агломерациях, в которых четверть населения не живет по месту прописки и никогда не приедет голосовать на избирательный участок. С такими горожанами не будет как на селе, где сотрудники избиркома едут за 20 километров с выездной урной.

Электронное голосование может быстро изменить политический вес партий, ведь придет новый – мобильный избиратель, не привязанный к конкретной территории.

То есть на выборы придет новый слой горожан, особенно молодежь», – предположил Серавин. По словам эксперта, пандемия вынуждает все избирательные штабы быстро развивать формы сетевых коммуникаций с народом. Так, в рамках «госдумовских округов» у кандидатов появились нормативы по количеству просмотров встреч в онлайне. «Эта кампания ныне проходит под эгидой больших электронных встреч. Встречи с избирателями или акцию кандидата с привязкой к избирательному округу уже смотрят по 130 тысяч человек. Это, безусловно, новая веха! Ничего подобного даже близко раньше не было», – отметил эксперт.

Одним из новшеств Серавин называет использование агитационно-пропагандистских материалов (АПМ) с привязкой к электронным носителям, – то есть каждая листовка, которую раздают на улице избирателям, должна содержать QR-код или хотя бы ссылку на сайт. «Если потенциальный избиратель получает на руки АПМ и не может через него перейти в электронную среду, чтобы получить более подробную информацию, то это уже прошлый век», – убежден политтехнолог.

Рассказал Серавин и о новинке этого сезона – чат-ботах, которые в реальном времени отвечают на типичные вопросы к кандидатам, обрабатывают запросы и наказы избирателей. Этот сезон покажет, насколько эти своеобразные агитаторы эффективны, воспримут ли люди разговор с искусственным интеллектом как реальное общение, добавил политтехнолог.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов подтвердил, что онлайн-голосование популярно среди молодежи. «Если в группе «18-24 года» 70% респондентов заявили, что им удобно голосовать в электронном формате, то среди респондентов 60+ таких оказалось 18%», – сообщил он, опираясь на итоги недавнего опроса. В целом, уже около 40% граждан выступают за электронный формат волеизъявления, добавил Мамонов.

При этом на фоне новой вспышки коронавируса растет и популярность идеи трехдневного, более безопасного голосования – 64% опрошенных в той или иной степени признаются, что опасаются заразиться, и почти такое же число – 61% респондентов – заявили, что удобнее, когда выборы продолжаются три дня, а не один, рассказал социолог. Узнавать о лозунгах и программе кандидатов респонденты тоже предпочитают через социальные сети (49%). Прежние способы уже не столь популярны – агитационные листовки предпочитает лишь 32% избирателей, а личные встречи с кандидатами – 18%.

Коронавирус подыгрывает оппозиции

Глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев заметил, что из-за продления сроков голосования представителям избиркомов и наблюдателям стало труднее исполнять обязанности: «Придется работать дольше». Тем не менее, заметил Григорьев, стратегия наблюдения в таком формате уже отработана – в рамках голосования о внесении поправок в Конституцию, состоявшемся год назад.

Как полагает Григорьев, идею трехдневного голосования часто критикуют небольшие партии, у которых не хватает ресурсов, чтобы обеспечить наблюдение в течение всех трех дней. Крупные же партии, наоборот, довольны таким новшеством, поскольку оно удобно большинству избирателей.

Заместитель Григорьева, руководитель «Независимого общественного мониторинга», Алена Булгакова рассказала на круглом столе о том, на что в первую очередь будут обращать внимание наблюдатели. «Такой формат голосования формирует новые вызовы: например, сохранность бюллетеней в специальных пакетах в ночное время», – сообщила она. Но большинство проблем решается тщательным обучением наблюдателей, наличием видофиксации и добросовестной работой избиркомов, отметила представитель наблюдателей.

Как считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, санитарная безопасность на избирательных участках – важный признак легитимной власти, формирование которой при этом, кстати, и остается основным смыслом голосования. «Это ощущение безопасности очень сильно влияет на явку, поэтому и общество, и государство заинтересованы в том, чтобы явка не падала, – объяснил Кузнецов. – Смысл происходящей трансформации избирательных систем стран мира заключается в том, чтобы придумать комплекс мер, позволяющий обеспечивать дистанцирование, привлекать людей на избирательные участки и вызывать доверие к результатам выборов».

Россия успешно движется в данном направлении, отмечает собеседник, в этом году у нас пройдут уже вторые выборы по коронавирусным правилам. При этом сама по себе пандемия не создает выигрышных условий для власти в сравнении с оппозицией, уверен Кузнецов, – на самом деле побеждает тот, кто лучше умеет пользоваться коронавирусной повесткой.

«Во Франции в прошлом году перенос местных выборов якобы тоже сулил убедительную победу блоку Макрона, однако в итоге он потерпел катастрофическое поражение. Другой яркий пример смены власти – США. Мадрид взяли крайне правые корона-скептики со слоганом «Мадрид – территория свободы», но при этом никаких ограничений отменять не стали. В этом году предстоят выборы в Германии, где совершенно не выглядит гарантированной победа блока Меркель. Чем дольше пандемия, – тем меньше преимуществ у власти, и тем больше по всему миру начинает выигрывать оппозиция», – подчеркнул эксперт.

По мнению Соколовой, коронавирус останется с нами надолго, с ним придется уживаться, поэтому практика трехдневного, и практика онлайн-голосования закрепится в «российском электоральном поле» тоже надолго. «Такая практика не только удобна, но и безопасна. В любом случае, необходимо и дальше стремиться к электоральной открытости и доступности политических процессов», – считает Соколова.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва. Они пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

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