 

ЕС ввел экономические санкции против Беларуси, в США вынесли первый приговор за штурм Капитолия. Главное за день

24.06.2021, 23:36, Новости дня
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ЕС ввел экономические санкции против Беларуси

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Они, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси.

В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

Зеленский ввел в действие решения СНБО о санкциях против Фирташа и Фукса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО против российских банков, работающих на оккупированных территориях. 

Зеленский также ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

В Киеве – ни одной смерти от коронавируса за сутки

23 июня в Киеве впервые за долгое время не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Последний день, когда в столице никто не умер из-за COVID-19, согласно статистике портала “Минфин”, был 21 августа 2020 года.

В США вынесли первый приговор за штурм Капитолия

Суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая принимала участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

У Зеленского новый спикер

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей на телеканале “Украина 24” Сергей Никифоров.

“Спикер – Сергей Никифоров. Сейчас – некоторые юридические формальности. Немного позже он будет представлен”, – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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