 

Названа вероятная причина крушения вертолета Росгвардии под Петербургом

24.06.2021, 22:42, Новости дня
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Причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. На земле никто не пострадал.



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