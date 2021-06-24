Названа вероятная причина крушения вертолета Росгвардии под Петербургом

Причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. На земле никто не пострадал.