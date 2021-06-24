 

Гришковец подтвердил иск Земфиры о защите чести и достоинства

24.06.2021, 22:42, Новости дня
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Писатель и музыкант Евгений Гришковец подтвердил поступление в Центральный районный суд Калининграда иска о защите чести и достоинства от певицы Земфиры.

«Я пока не комментирую эту истории. В сущности, я сегодня узнал от журналистов, что исковое заявление все-таки поступило в Калининградский суд. И сказать мне на эту тему больше нечего. Я уже высказался о том, что сожалею о своих словах. И принес Земфире искренние извинения», – сказал Гришковец «Комсомольской правде».

«Интервью с Михаилом Козыревым состоялось больше трех недель назад. То есть за три недели до заявления Земфиры в моей адрес. Это интервью почти никто не видел. Это был вечерний прямой эфир в формате свободного разговора. Тема Земфиры всплыла случайно. Я пожалел о своих словах еще в процессе этого разговора. Но ведь прямой эфир… Не вырежешь. Дальше я следил за реакцией в Интернете. Сперва не было никакого особого обсуждения. И вдруг спустя время это вынесение (скандала) на широкую публику… Мне непонятно зачем? Я уже сказал, что сожалею о своих словах. Мне очень жаль, что придется дальше всем этим заниматься. Но точно я не намерен делать из этой истории шоу», – сообщил Гришковец, добавив, что находится в Кемерово, где у него «идут напряженные репетиции».

Ранее СМИ сообщили, что Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск о защите чести и достоинства против Гришковца, который назвал ее наркоманкой. Артистка потребовала компенсацию морального вреда, который оценила в 1,5 млн рублей.



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