 

Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом

24.06.2021, 22:42, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

«Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале»1+1».

При этом он назвал вопрос «стены» очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «О Донбассе, или о той либо другой «стене», – это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», – подчеркнул Зеленский.

Накануне полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.



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