 

В Офисе генпрокурора опровергли слова Кивы – нардепу не вручали повестку

24.06.2021, 22:38, Новости дня
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Об этом изданию “Сегодня” сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. 

Кива заявил, что сотрудники ГБР и прокуратуры пришли в один из киевских спортклубов, где он занимался спортом, чтобы “вручить ему повестку” за использование советской символики. 

“Арестовать за шапку! Мой дед – Герой Советского Союза – мной бы гордился!” – написал Кива.

Нардеп говорил, что повестку также вручили гражданке по фамилии Дорофеева в рамках уголовного производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. 

В Офисе генпрокурора проинформировали, что уголовное производство по такой статье расследуют. 

“Народному депутату Украины о подозрении не сообщается и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам”, – отметили в ведомстве.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. 

Кива несколько раз публиковал в Facebook фото и видео в шапке-ушанке с красной звездой. Первый раз – в декабре 2020 года. Фото в головном уборе он сопроводил подписью: “Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!” (Сейчас этот пост недоступен). В январе 2021 года политик опубликовал видео в шапке, сделанное на тренировке по боксу. “Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они на х…й со своей декоммунизацией”, – заявил он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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