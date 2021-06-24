В Киеве водолазы спасли девочку, которую уносило течение под Пешеходным мостом

“24 июня спасатели получили сообщение об утонувшем в реке Днепр под Пешеходным мостом в Днепровском районе столицы. Отправившись на поиски, бойцы Главного управления ГСЧС в Киеве и не ожидали, что вместо утопленника им придется спасать случайную жертву родительского недосмотра”, – говорится в сообщении.

Водолазы спасли девочку, которую уносило течение возле Пешеходного моста.

“На катере UMS-600 ребенок доставлен к берегу и передан наряду полиции”, – сообщили в пресс-службе.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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