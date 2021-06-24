 

В Киеве водолазы спасли девочку, которую уносило течение под Пешеходным мостом

24.06.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“24 июня спасатели получили сообщение об утонувшем в реке Днепр под Пешеходным мостом в Днепровском районе столицы. Отправившись на поиски, бойцы Главного управления ГСЧС в Киеве и не ожидали, что вместо утопленника им придется спасать случайную жертву родительского недосмотра”, – говорится в сообщении.

Водолазы спасли девочку, которую уносило течение возле Пешеходного моста.

“На катере UMS-600 ребенок доставлен к берегу и передан наряду полиции”, – сообщили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6056607994357050


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / «Совбез парализован, когда нужны чёткие решения» – Меркель призвала реформировать ООН

01.10 / Литва призвала ЕС готовиться к «периоду после Лукашенко»

23.09 / Вучич назвал цель соглашения Сербии с Косово

11.06 / Житель Запорожской области госпитализирован с ожогами. СМИ сообщили, что он выпил бензин, перепутав его с алкоголем, и закурил

30.04 / “Я описалась на сцене”. Гросу впервые призналась, что ей пришлось пережить в детстве

22.08 / Электрический Lucid сфотографировали на дороге

28.07 / Демонстранты приковали себя цепями к дому губернатора Калифорнии

30.05 / В Майами произошла стрельба в банкетном зале, есть погибшие и раненые

21.03 / Hyundai начала продажи удлиненного кроссовера Tucson L

21.12 / 69% украинцев не верят, что в 2021 году закончится война на Донбассе – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика