Вопрос ПДЧ – это наше общение с НАТО. В некоторых вещах мы сами виноваты – Зеленский

Так глава государства ответил на вопрос, стоит ли считать пощечиной слова президента РФ Владимира Путина о том, что на саммите в Женеве он и президент США Джо Байден “мазком затрагивали” тему вступления Украины в НАТО.

“Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят великие державы. Вот что сказали. Здесь вопрос: таких пощечин было очень много. И я считаю, что вопрос ПДЧ – это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами Альянса. В принципе, я вам скажу мое отношение к членству в НАТО: мы и сами в некоторых вещах виноваты. Потому что вопрос НАТО – это все же вопрос безопасности”, – сказал Зеленский.

По мнению президента, в Украине в последние 13 лет используют тему вступления в НАТО как политический вопрос.

“Мы давим. И мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли: Украину можно держать на таком расстоянии: ну, хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то и тому подобное. А мы нуждаемся сейчас в поддержке. Сейчас у нас война. Сейчас нуждаемся в конкретных действиях от Альянса и Соединенных Штатов Америки. Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно”, – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО за 13 лет не сделал ничего, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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