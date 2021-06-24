 

Евро 2020. У посольства Швеции в Киеве вывесили баннер “Спасибо, Швеция, за 1/8”. Фото

24.06.2021, 20:42, Новости дня
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Об этом в Facebook сообщил украинский блогер Александр Барабошко. 

Блогер рассказал, что баннер разместили так, чтобы его было видно из окон дипмиссии. 

“Он состоит из двух частей – украинского и шведского флагов, обоих сине-желтых. Как же мне нравятся такие перфомансы”, – отметил Барабошко. 

https://www.facebook.com/ikrussss/posts/4040086919421694

Снимки с баннером в Instagram разместили также пользователи Богдан Пивоваров, Alexmalyshko и Евгений Труханов. 

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Допис, поширений Eugene Trukhanov (@etrukhanov)

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Допис, поширений Bohdan Pyvovarov (@exido)

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира благодаря победам сборных Испании и Швеции. По итогам третьего матча группы С на Евро 2020 украинская сборная заняла третье место, имея в активе три очка.

Первый поединок Украины в 1/8 состоится 29 июня в Глазго (Шотландия) на стадионе “Хэмпден Парк”. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Швеции. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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