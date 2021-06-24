 

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами

24.06.2021, 19:48, Новости дня
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах.

«Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий.

«Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», – сообщили в пресс-службе.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных РФ и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

«Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джозефом Байденом. Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях», – сообщили в Кремле.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. 



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