 

“Люблю, когда можешь пощупать черешню, потом взять свежее яичко и с черных хлебом его выпить”. Пономарев рассказал о жизни в пригороде Киева

24.06.2021, 18:46, Новости дня
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“Это уже такое мое семейное гнездышко. Я это построил в 98-м году. Этому всему уже 23 года. Я люблю эти свои 10 соток, свои 12 куриц, этот момент, когда утром ты можешь пройтись и пощупать руками цветущую черешню или там яблоню, потом зайти в курятник, взять свежее яичко и с черных хлебом его выпить. Это вроде бы и город, но уже и село. “, – рассказала артист.

Пономарев рассказал, что дружит с соседями и знает лично многих. 

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Пономарев после окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет.

В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины. По словам Пономарева, благодаря тому, что у него был собственный бизнес, он всегда чувствовал себя независимы в шоу-бизнесе и в свое время отказался от предложения выступать в РФ и петь на русском языке.

Сейчас артист часто записывает совместные песни с украинскими коллегами. Одной из последних работ стала композиция “Христос воскрес”, которую он записал вместе с певицами Ольгой Цибульской, Тоней Матвиенко, Златой Огневич. Участие в записи приняли также певцы Виталий Козловский, Арсен Мирзоян, Виктор Павлик и други

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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