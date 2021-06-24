Вы своей глупостью делаете меня популярнее, – Киркоров о запрете въезда в Украину

“Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже абсурд. Некоторые недалекие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на националистической пропаганде. Такие люди не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Спасибо вам. Вы своей глупостью делаете меня популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Это не Киркоров, это ненависть к России, она захлестывает. Если Киркоров стает угрозой государству, то государство можно только пожалеть”, – сказал Киркоров.

Певец добавил, что несмотря на случившееся, он “будет продолжать любить Украину. Но только не как государство, а как страну”.

“Мне хочется пожелать, чтобы власти их страны подружились как можно скорее со своей головой. А в моем доме будут продолжать звучать украинские песни, гостить украинские гости. Потому что наша любовь с народом и творчеством взаимна”, – сказал Киркоров.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Контекст:

23 июня стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

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