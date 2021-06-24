 

Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

24.06.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть-семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва».

Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / CNN – с глаз долой, из сердца вон — Трамп перевесил портреты Клинтона и Буша на задворки Белого дома

05.02 / Степанов: Главная цель на данном этапе борьбы с пандемией достигнута

13.10 / Гинцбург рассказал о влиянии грядущего похолодания на коронавирус

21.08 / В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей

02.02 / Ученые раскрыли причины превращения Сахары в самую крупную пустыню

08.07 / В США разрушили памятник борцу за отмену рабства

29.05 / Стало известно, продолжаются ли отношения героев “Холостяк 11” Заливако и Богдан

29.01 / Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от COVID-19 в ЕС

10.08 / Минздрав Беларуси: Состояние пострадавших во время акций протеста – стабильное

04.12 / COVID-19 могли переболеть уже около 150 украинских нардепов – Разумков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика