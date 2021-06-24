Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть-семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва».

Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры.