 

Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей

24.06.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве фестиваль «Жара» пройдет в онлайн-формате, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля.

«В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области… с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход», – сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отмечается, что фестиваль продолжится, но в онлайн-формате.

Зрителям предложили вернуть билеты, а также обменять их на «Жара Music Awards», который пройдет 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» решила перенести свое мероприятие VK Fest на 28 и 29 августа из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Российские ученые нашли способ уменьшить количество сажи в выхлопных газах дизелей

26.09 / Папа Римский призвал ослабить санкции

29.08 / В Беларуси ограничили доступ к еще двум независимым СМИ

14.04 / Чешская полиция отказалась выполнять коронавирусный указ минздрава

06.07 / Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

17.11 / Сенат США принял «акт Родченкова»

25.03 / В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России

10.07 / Замглавы ГУ ФСИН по Нижегородской области задержан за превышение полномочий

31.12 / Гривна подешевела относительно доллара и евро

02.03 / При взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика