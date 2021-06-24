 

Данилов проведет закрытое совещание, посвященное украинцам под санкциями США – СМИ

24.06.2021, 14:58, Новости дня
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По информации собеседника издания, президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения совета, принятого на заседании 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Контекст:

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

5 марта США ввели визовые ограничения против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Им запрещен въезд в США.

В общей сложности, по данным СНБО, под санкциями США находятся 134 украинца. Против 130 из них ввел ограничения минфин США, против еще четырех – другие институции. На заседании СНБО 4 июня Службе безопасности Украины, Кабмину, Службе внешней разведки поручили проверить информацию и выяснить причины наложения санкций по каждому украинскому гражданину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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