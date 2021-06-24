 

В МВД Украины подсчитали, что в случае повышения зарплаты выплатить ее полностью ведомству не хватит средств

24.06.2021, 14:58, Новости дня
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В Нацполиции объяснили, что сейчас на одного их сотрудника (всего их 133 тыс.) тратится, согласно госбюджетной росписи, 109,9 тыс. грн в год.

В Службе безопасности Украины этот показатель соответствует, по подсчетам НПУ, 777 тыс. грн. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) – 1187,1 тыс. грн, в Государственном бюро расследований (ГБР) – 1416,4 тыс. грн.

“Дополнительная потребность в средствах для Национальной полиции Украины на шесть месяцев, в случае увеличения размеров денежного обеспечения полицейским отдельных подразделений до уровня ГБР, НАБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности. – “ГОРДОН”) по отдельным подразделениям [Нацполиции] составляет 16,3 млрд грн. В случае увеличения размеров денежного обеспечения для всего личного состава НПУ (102 080 человек) дополнительная потребность в средствах на год составит 90,9 млрд грн”, – утверждают в Нацполиции.

В миграционной службе Украины, по данным НПУ, при повышении размеров зарплаты дополнительная потребность в средствах составит на год 111,6 млн грн, или 8,3% действующего фонда оплаты труда. Для выплат сотрудникам экспертной службы МВД понадобятся еще 298,5 млн грн.

Контекст:

Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц. Очередное повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн в месяц перенесли с 1 июля на 1 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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