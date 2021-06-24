Пономарев: Если бы у меня был выбор между быть голодным или петь на русском языке, я бы был в Москве

“Слушайте, у меня в 1995-м году был свой ресторан в Хмельницком – один из первых частных ресторанов. Его уже нет. Я для мамы сделал этот ресторан и он там работал. Я уже был условно независим. Это первое. Слава богу, это, возможно и не дало мне стать российским певцом – присутствие этого бизнеса. То есть мой заработок в шоу-бизнесе не был основным. Я зарабатываю достаточно, чтобы работать в шоу-бизнесе и иметь свою позицию. Если бы в 95-м году у меня был выбор между быть голодным или петь на русском языке, я бы был в Москве. А тогда у меня была возможность выбирать свой путь. имею в виду”, – заявил артист.

Он отметил, что принял решение быть украиноязычным певцом вопреки огромному количеству предложений петь в РФ на русском языке.

“То, что я мог зарабатывать деньги и не голодал, позволило мне остаться украиноязычным певцом. Это факт”, – заявил он.

Отвечая на вопрос ведущей передачи, приносит ли прибыль его звукозаписывающая студия. Пономарев ответил отрицательно.

“Учитывая, сколько она стоит, это никогда не будет приносить прибыль”, – считает артист.

При этом Пономарев отказался комментировать свое отношение к украинским коллегам, которые выступают в РФ, назвав это их выбором.

“Я бы так не сделал. Я не буду критиковать или судить кого-то”, – подытожил артист.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Пономарев после окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет.

В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.

Сейчас артист часто записывает совместные песни с украинскими коллегами. Одной из последних работ стала композиция “Христос воскрес”, которую он записал вместе с певицами Ольгой Цибульской, Тоней Матвиенко, Златой Огневич. Участие в записи приняли также певцы Виталий Козловский, Арсен Мирзоян, Виктор Павлик и другие.

—