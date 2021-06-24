Сотрудники ДПС обнаружили два тела в багажнике машины в Тульской области

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24.06.2021, 14:32, Новости дня
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Сотрудники ДПС остановили жителя поселка Ленинский в Тульской области, при проверке его машины они обнаружили в ней тела двух мужчин, сообщили в СК по Тульской области.

В СК считают, что убийство произошло около 23 часов 23 июня в деревне Беликово Ленинского района в помещении заброшенного фермерского хозяйства. Эти помещения подозреваемый использовал в предпринимательских целях как склад, сообщается на сайте СК.

«Мужчина нанес несколько ударов деревянным бруском по голове двум мужчинам 38 и 60 лет, проникшим в помещение с целью хищения. После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений», – говорится в сообщении.

После этого, мужчина завернул тела убитых в одеяло, погрузил в машину и отправился в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС, считают следователи.

В настоящее время ведется расследование этого дела.

Ранее сообщалось, что в реке Яуза в центре Москвы обнаружили тело недоношенного ребенка, возбуждено уголовное дело.



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