 

Американские ученые рассказали, из чего состоит самый дорогой астероид Солнечной системы

24.06.2021, 14:12, Новости дня
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Астероид Психея 16 считается самым дорогим в Солнечной системе. А все потому, что в нем содержится очень большое количество ценного материала.

Ученые из университета в американском штате Аризона оценили данный астероид у 10 000 квадриллионов долларов США. Основу этого блуждающего на просторах Солнечной системы космического тела составляет очень ценное железо. Собственно говоря, астероид состоит из него на целых 95%.

Впрочем, есть и другие данные, которые опровергают утверждение об исключительной ценности Психеи 16. Вероятно, он в середине пуст, а потому железа там меньше, чем считалось. Также некоторые ученые полагают, что и ценность данного металла не так высока. Проверить это можно будет после 2022 года, когда NASA запустит специальный зонд именно на этот астероид.



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