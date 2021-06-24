 

Налоговый комитет ВР поддержал законопроект, который предусматривает повышение ряда налогов

24.06.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект закона поддержали 18 нардепов, против были трое, девять воздержались. Комитет выступил за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, “что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику”, отмечает агентство.

Законопроект предполагает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Также в документе заложена норма об уменьшении размера участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц: сейчас это два гектара, в законопроекте предлагается оставить 0,5 гектара.

“Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза”, – сказано в сообщении “РБК-Украина”.

Инициатором законопроекта выступил Кабинет Министров Украины.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Против этого проекта выступила также Европейская бизнес-ассоциация, в организации призвали его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные»

02.12 / Шевцова: Германия по сделке “газ в обмен на трубы” поддерживает на плаву “бензиновую экономику” РФ. Но что произойдет, если немцы потеряют к нам интерес?

10.05 / Несмотря на прививку от COVID-19, Путин остается в изоляции, перед встречей с ним надо проходить двухнедельный карантин – СМИ

22.08 / Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

09.06 / Авдеевский коксохим заявил о планах восстановить все пострадавшие из-за боевых действий печи к 2027 году

07.03 / “Укрзалізниця” приостановила продажу билетов в Закарпатскую область, которая попала в “красную” зону

03.01 / “Без Крыма в Украине не так солнечно и вкусно”. Зеленский отдельно поздравил крымчан с Новым годом. Видео

06.07 / Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

14.08 / Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

25.06 / В США обратились за пособием по безработице еще около 1,5 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика