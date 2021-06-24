Налоговый комитет ВР поддержал законопроект, который предусматривает повышение ряда налогов
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Проект закона поддержали 18 нардепов, против были трое, девять воздержались. Комитет выступил за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, “что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику”, отмечает агентство.
Законопроект предполагает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Также в документе заложена норма об уменьшении размера участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц: сейчас это два гектара, в законопроекте предлагается оставить 0,5 гектара.
“Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза”, – сказано в сообщении “РБК-Украина”.
Инициатором законопроекта выступил Кабинет Министров Украины.
Контекст:
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.
Против этого проекта выступила также Европейская бизнес-ассоциация, в организации призвали его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики.
17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.
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