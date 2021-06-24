Налоговый комитет ВР поддержал законопроект, который предусматривает повышение ряда налогов

Проект закона поддержали 18 нардепов, против были трое, девять воздержались. Комитет выступил за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, “что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику”, отмечает агентство.

Законопроект предполагает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Также в документе заложена норма об уменьшении размера участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц: сейчас это два гектара, в законопроекте предлагается оставить 0,5 гектара.

“Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза”, – сказано в сообщении “РБК-Украина”.

Инициатором законопроекта выступил Кабинет Министров Украины.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Против этого проекта выступила также Европейская бизнес-ассоциация, в организации призвали его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

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