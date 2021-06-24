В компании Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 против штамма “Дельта”

По словам Раппапорта, данные с мест, где “индийский” штамм вытеснил “британский” вариант коронавируса свидетельствуют о 90% эффективности вакцины Comirnaty в предотвращении COVID-19.

В то же время, в Минздраве Израиля заявили, что данных для полного представления об эффективности вакцины от Pfizer/BioNTech против штамма “Дельта” пока недостаточно. В стране зафиксировали около 200 случаев заражения “индийским” вариантом вируса SARS-CoV-2.

Reuters, ссылаясь на данные анализа исполнительного агентства минздрава Великобритании Public Health England, отмечает, что вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в 90% случаев защищают от госпитализации из-за штамма “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 179,64 млн случаев заражения, умерло около 3,9 млн человек.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Из-за распространения в мире штамма вируса SARS-CoV-2 “Дельта” Израиль запретил своим гражданам посещать РФ, а также Аргентину, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию.

—