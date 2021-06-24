Лукашенко не исключил введение военного положения для противодействия санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов республики для противодействия влиянию санкций Запада.

«Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай (Юрий) Караев (помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области) надевает генеральскую форму… и вперед – военное положение. Но, никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие», – сообщил он председателю Гродненского исполкома Владимиру Каранику в ходе посещения Гродненской области, передает ТАСС.

Ранее Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку.