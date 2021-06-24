Технология производства «еды из воздуха» оказалась эффективнее традиционного сельского хозяйства

Численность человечества быстро растет, а климат меняется таким образом, что урожаев на полях, судя по всему, станет меньше уже в ближайшие годы. Что же делать?

Ученые предлагают использовать новую технологию производства «еды из воздуха», благодаря которой десятки миллиардов людей смогут прокормиться даже если большая часть земной суши станет пустыней.

В данном случае предлагают использовать биореакторы, питающиеся от солнечных батарей и производящие белок из тех химических элементов, которые содержатся в земной атмосфере. Самое интересное, что здесь необходимо большое количество углекислого газа. А ведь именно он и приводит к глобальному потеплению. Быть может, биореакторы станут поглощать его так много, что климат, в результате, станет прежним?