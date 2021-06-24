 

Ученые назвали одну из вероятных причин внезапного упадка Древней Греции

24.06.2021, 13:14, Новости дня
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Как известно, упадок Древней Греции совпал с закатом бронзового века. Долгое время историки полагали, что это единственная причина того, что греки перестали доминировать в Средиземноморье, уступив место более технологически развитому Риму.

Однако последние археологические исследования указывают на то, что могли быть и другие причины.

В частности, ученые нашли доказательства очень длительной засухи на территориях, которые населяли древние греки. Речь идет о трех столетиях, когда невозможно было собирать нормальный урожай, уточняют историки. При плохих урожаях тщетно было пытаться собирать подати. А без налогов, как известно, не может существовать ни одно государство. Вот вам и результат!



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