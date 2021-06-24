Радуцкий: СНБО предлагает ПЦР-тестирование для прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации

На совещании в СНБО обсудили меры по борьбе с распространением “индийского” штамма коронавируса в Украине.

На встречу были приглашены руководители Министерства здравоохранения, МВД, комитета по вопросам здоровья нации, вирусологов, ученых и экспертов.

После длительного обсуждения разработали следующие предложения:

внедрить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения “индийского” штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы;

установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма;

Минздрав должен разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти;

подразделениям Минздрава усилить работу по эпидемиологическому надзору. В первую очередь это касается отслеживания тех, с кем контактировали инфицированные лица;

усилить работу по проведению секвенирования (выявления штаммов коронавируса). Ускорить процесс проведения таких исследований в Украине;

рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений;

рекомендовать Минздраву ускорить темпы вакцинации. Производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции относительно заболевания “индийским” штаммом. Вакцина CoronoVac предварительно также эффективна с этим штаммом, соответствующие исследования должны быть опубликованы на днях.

После того, как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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