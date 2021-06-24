 

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

24.06.2021, 7:46, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ.

Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости».

В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.

Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15–20 сентября.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.



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