ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ.

Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости».

В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.

Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15–20 сентября.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.