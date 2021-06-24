 

ГАИ предупредила опасностей о возросшей опасности из-за жары

24.06.2021, 7:46, Новости дня
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Госавтоинспекция предупреждает, что установившаяся в европейской части РФ жаркая погода может спровоцировать рост аварийности на дорогах.

«Погода – значимый фактор аварийности. Установившаяся жара – непривычное явление для жителей Центрального федерального округа. И это обстоятельство прогностически неблагоприятно, в том числе и применительно к безопасности дорожного движения. Анализ статистики аварийности прошлых лет показывает, что аномально высокие для региона температуры провоцируют рост ДТП. Эта ситуация требует особого контроля, как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны самих участников дорожного движения», – приводит ТАСС слова представителя Госавтоинспекции.

Он также сообщил, что в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автоинспекторы проинструктированы: «сотрудники ГАИ ориентированы на оказание всесторонней помощи водителям и пешеходам и максимально оперативное оформление дорожно-транспортных происшествий», – сообщил представитель ГУОБДД МВД России. Он подчеркнул, однако, что многое в этой ситуации зависит от сознательности самих участников дорожного движения, в первую очередь водителей.

«Повышенная утомляемость, раздражительность, агрессия создают дополнительные риски на дорогах. И если вы не в состоянии с ними справиться, лучше не садиться за руль. Для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая погода – прямое противопоказание к вождению. Но и относительно здоровым людям не стоит недооценивать негативное влияние высокой температуры», – добавил он.

Предупреждающие сигналы – обязанность водителей вне зависимости от погоды

Также в российской Госавтоинспекции обратили внимание на то, что с наступлением жары водители стали чаще пренебрегать обязанностью обозначать свои действия предупреждающими сигналами. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1. ст. 12.14 КоАП РФ невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей и призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения. Учитывая неблагоприятные температурные условия, лучше вовсе отказаться от частых маневров и перестроений даже там, где они разрешены, избегать резких разгонов и торможений, соблюдать скоростной режим и чаще отдыхать, особенно в поездках на дальние расстояния.

Представитель ГУОБДД МВД подчеркнул, что техническое состояние автомобиля – не менее важное условие безопасности. «Есть водители, для которых подготовка к летнему сезону ограничивается заменой резины. Необходимо провести профилактику системы охлаждения, тормозной системы, проверить состояние покрышек и следить за давлением в шинах», – отметил собеседник.

Особое внимание следует уделять недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Свидетелям таких фактов на дороге следует незамедлительно сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или позвонить в полицию, порекомендовал представитель ГУОБДД.

«Будьте внимательны к себе и к другим участникам движения, следите за техническим состоянием автомобиля, контролируйте дорожную ситуацию, строго соблюдайте ПДД. Это главные рекомендации от Госавтоинспекции о том, как провести лето безопасно», – заключил он.

Между тем Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости», что четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36.

«Антициклон по-прежнему остается над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 34-36, по области – до 32-37», – сообщил Леус.

Синоптик отметил, что в Москве может быть обновлен рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году, тогда температура повысилась до плюс 33,5 градуса.

Ветер юго-западный, слабый, 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

накануне в Москве был установлен очередной жары для 23 июня, воздух прогрелся до 34,3 градуса Цельсия.



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