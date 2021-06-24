На турнире в Истборне Свитолина и Костюк проиграли и в паре
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Соперницами первой и третьей ракеток Украины в первом круге турнира были Алекса Гуарачи из Чили и Дезире Кравчик из США.
Результат игры – 3:6, 4:6.
Перед этим поединком Свитолина в тот же день уступила и в одиночном разряде соревнований в Истборне, проиграв во втором круге Елене Рыбакиной из Казахстана.
Костюк 22 июня проиграла в первом круге одиночного разряда турнира.
В парном разряде на Viking International Eastbourne продолжает борьбу за титул украинка Людмила Киченок. Вместе с Макото Ниномией из Японии они обыграли в первом круге Саманту Стосур из Австралии и Коко Вандевеге из США – 6:0, 7:6.
Во втором круге украинка и японка сыграют против обидчиц Свитолиной и Костюк.
Контекст:
Viking International Eastbourne проходит на травяном покрытии с 21 по 26 июня, призовой фонд турнира составляет $566 тыс.
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