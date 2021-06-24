 

“Психологическая операция”. Экс-глава Минобороны Украины оценил инцидент с британским эсминцем в Черном море

24.06.2021, 7:14, Новости дня
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“Это психологическая операция информационная, направленная в первую очередь на внутреннюю аудиторию Российской Федерации для того, чтобы показывать, что они оберегают родные границы и имеют врага. Главное для россиян – это проецировать угрозу на внутреннюю аудиторию”, – сказал он.

По словам экс-министра, РФ занимается этим постоянно.

“Для них это еще одно подтверждение, что им что-то угрожает, поэтому они должны проводить ту или иную политику. Для международной аудитории абсолютно не имеет никакого смысла то, что они делают”, – заявил Загороднюк.

Он отметил, что в России “действительно достаточно серьезно относятся к увеличению присутствия международных сил в Черном море и считают это для себя угрозой”.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 18 июня зашел в порт Одессы. 22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины информировал в Facebook о проведении совместных учений украинских и британских военных на эсминце. Также на его борту Великобритания и Украина заключили договор о реализации проектов морского партнерства.

23 июня минобороны России заявило, что Defender в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма) “нарушил границу” России. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отмечает LIGA.net.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – отметил журналист.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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