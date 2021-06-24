 

Япония выразила протест РФ из-за учений на Южных Курилах

24.06.2021, 6:48, Новости дня
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Правительство Японии выразило протест РФ в связи с военными учениями частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южных Курилах, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

«Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют Южные Курилы). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия РФ на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции», – приводит слова чиновника ТАСС.

Накануне РФ начала масштабные военные учения в Японском море. Днем ранее Япония и США анонсировали самые масштабные военные учения за всю историю. В прошлую среду Япония выразила протест РФ из-за учений, которые российская сторона в ближайшее время якобы намеревается провести на острове Итуруп.



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