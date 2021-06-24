США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол выступил с утверждением, что Китай якобы начинает уходить от ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону возможности применения атомного оружия в региональном конфликте.

Кол вслед за другими американскими должностными лицами выразил мнение, что Пекин способен удвоить арсенал атомного оружия к концу десятилетия, причем КНР занимается созданием новых его видов, передает ТАСС.

«Они, возможно, уходят от своего традиционного взгляда, заключающегося в минимальном сдерживании [потенциального противника], к тому, чтобы говорить, что ядерные вооружения могут потребоваться в региональном конфликте», – отметил заместитель руководителя американского военного ведомства на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

Как сообщил в конце апреля директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, по мнению вверенного ему ведомства, РФ и Китай, по всей видимости, существенно увеличат в течение следующего десятилетия размеры своих ядерных арсеналов.

По словам Берриера, «ожидающимся расширением арсенала Москвы движет в основном рост [числа] нестратегических ядерных вооружений». РФ располагает, по оценкам США, примерно 1-2 тыс. тактических ядерных боезарядов и примерно 1,4 тыс. боеголовок для стратегических систем, свидетельствовал глава РУМО.

Он также подчеркнул, что спецслужбы США пересмотрели свои прежние выводы относительно темпов роста китайского ядерного арсенала. «В прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал, который, как предполагается, насчитывает 200 с небольшим боезарядов. С тех пор Пекин ускорил расширение своего ядерного арсенала, находится [теперь] на пути к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия», – отметил Берриер.

Ранее в июне Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах.