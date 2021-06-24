 

В администрации Байдена пожаловались на влияние РФ в Африке

24.06.2021, 4:52, Новости дня
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Соединенные Штаты считают, что участие РФ в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», – приводит слова представителя администрации США РИА «Новости».

Чиновник также напомнил, что Ливия является крупным поставщиком нефти и газа. «Это не настолько серьезный двигатель интереса, как когда-то, но по-прежнему является фактором в мировых экономических вопросах», – добавил он.

При этом представитель Белого дома не исключил, что Ливия превратится в «еще одно неуправляемое пространство, где террористы могут действовать безнаказанно».

Накануне стало известно, что Турция не захотела выводить военных из Ливии. В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. В ходе вооруженного конфликта в Ливии между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа Турция поддержала ПНС.



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