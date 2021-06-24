Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат»

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на третий квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов.

«Первые летные испытания будут в этом году. Намечен третий квартал», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

Ранее в ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска МБР «Сармат».

Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.