 

Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат»

24.06.2021, 4:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на третий квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов.

«Первые летные испытания будут в этом году. Намечен третий квартал», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

Ранее в ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска МБР «Сармат».

Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Платежный сервис Samsung Pay Mini появится на новых устройствах

12.10 / СМИ: Германии пора заняться формированием нового миропорядка, хотя это и трудно

04.11 / Процессор Qualcomm Snapdragon 875 уступил Kirin 9000 по графической производительности

26.11 / Samsung представил игровой монитор Odyssey C34G55T

07.07 / Россия назвала условие возвращения США в ДОН

25.06 / Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

07.06 / В Германии заявили об активизации российской разведки

01.10 / Макрон призвал Прибалтику к диалогу с Россией

05.07 / Пожар на фабрике в Баку потушен

09.03 / Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве сына экс-сотруднике ГИБДД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика