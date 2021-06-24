Разыграны первые пять машин среди вакцинированных жителей Москвы

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24.06.2021, 3:28, Новости дня
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Власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит».

Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна, информирует телеканал «Москва 24», в эфире которого проходил розыгрыш.

Участники акции получили первый компонент препарата в период с 14 по 20 июня, победителей определяли при помощи случайного выбора на компьютере. Организаторы акции свяжутся с ними и объявят порядок получения приза.

Победителям вручают автомобили Renault Logan, раз в неделю разыгрываются пять машин.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.



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