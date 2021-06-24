Видео: Кого в РФ чаще обманывают

В опубликованном исследовании банка ВТБ содержится портрет среднестатистической жертвы телефонного мошенничества. Вопреки стереотипам, это относительно молодой человек, причем мужчина. С чем это связано? Как уберечься от подобных «разводок»? Откуда липовые «службы безопасности» получают наши телефонные номера?

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Дмитрий Бавырин