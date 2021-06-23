Главы ряда регионов провели для школьников и студентов экскурсии по знаковым местам

Российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. На экскурсиях в знаковых местах, которые провели губернаторы, побывали участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Со школьниками и студентами главы регионов обсудили историю известных достопримечательностей и перспективы развития городов.

В городе-герое Севастополе на Константиновской батарее для школьников и студентов Михаил Развожаев провел экскурсию по Константиновской батарее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники встречи узнали интересные факты из истории первой и второй оборон Севастополя, а также посетили историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея».

«Наш президент назвал Севастополь патриотической столицей РФ и это, действительно, так – здесь каждая пядь земли пропитана кровью героических защитников Отечества, каждая бухта и холм имеют свою историю мужества и веры в борьбе за Родину. При этом Севастополь – современный, благоустроенный город, где активно развиваются технологичное производство и туризм», – отметил Развожаев.

Для тридцати школьников и студентов из разных регионов страны организовали экскурсию на Амурский газоперерабатывающий завод и космодром «Восточный». В мероприятии приняли участие не только глава Амурской области Василий Орлов, но и Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Трутнев рассказал ребятам, какие перспективы развития у Дальнего Востока и что сегодня делается для того, чтобы реализовать потенциал регионов, повысить качество жизни.

Рассказывая о развитии экономики и социальной сферы, Трутнев напомнил, что «развитие Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется по поручению и прямой поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина». Он назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век», – отметил в разговоре с ребятами Трутнев.

Вице-премьер рассказал о создании условий для развития бизнеса, преференциальных режимах, созданных для Дальнего Востока и Арктики, ответил на вопросы про поддержку туризма, включая создание туристических центров в Бурятии и на Камчатке.

Школьники и студенты интересовались международным сотрудничеством, в частности, активизации развития взаимоотношений с Китаем, а также возможностями карьерного роста на Дальнем Востоке.

В прошедшие выходные старт проекту дал глава Калининградской области Антон Алиханов. 20 июня ребята посетили барк «Крузенштерн» и учебно-парусное судно «Седов».

«Совершая морские походы и участвуя в парусных гонках, барк «Крузенштерн» выполняет высокую миссию, представляя Россию и Калининград перед лицом всего мира. Ребятам со всей страны представилась уникальная возможность посетить его, прикоснуться к истории почти векового судна. Во время встречи поговорили об успехах наших мореплавателей, в том числе об освоении Антарктиды. Очень важно, что школьники и студенты имеют такой широкий кругозор», – отметил Алиханов.

В рамках проекта 26 июня ребятам на Камчатке представится уникальная возможность полететь на вертолете в Долину гейзеров с губернатором края Владимиром Солодовым.

В Белгородской области в компании главы региона Вячеслава Гладкова школьники и студенты посетят Инновационный центр БИРЮЧ – крупнейший инновационный центр Черноземья, а также самый большой в РФ карьер по добыче руды.

Кроме того, ребят ждет посещение Палехских мастерских в Ивановской области и обсуждение темы развития малых городов с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

«Одна из важнейших задач Российского общества «Знание» – стать пространством для диалога и живого общения, – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. – Для мотивации молодежи на поиск знаний и расширение кругозора важно подавать контент доступно и интересно, в то же время, используя понятные и близкие для представителей молодого поколения форматы общения. Поэтому мы открываем для участников известные на весь мир точки притяжения и закрытые объекты, куда стремятся попасть миллионы людей. А лекторами на таких экскурсиях выступают уважаемые и компетентные люди, в том числе губернаторы, с которыми участники могут обсудить на только историю того или иного места, но и перспективы развития регионов».

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 г. 21 апреля 2021 г. в ходе послания Федеральному Собранию Путин сообщил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.