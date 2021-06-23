Скончался диктор Виктор Балашов

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23.06.2021, 19:44, Новости дня
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На 97-м году жизни скончался советский и российский диктор Виктор Балашов, он проработал на Центральном телевидении с 1947 по 1996 год.

«Не стало Виктора Балашова – легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина. Ему было 96 лет», – сообщил сайт «Вести.ру».

Виктор Балашов – советский и российский диктор Всесоюзного радио, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны.

Вел программу «Время», передачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…», «Требуются, требуются…».



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