 

Украинцы стали меньше доверять Нацполиции и СБУ – опрос

23.06.2021, 18:40, Новости дня
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При этом, по данным социологов, за минувший год для некоторых правоохранительных структур показатель доверия со стороны граждан ухудшился.

В частности, возросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (в обоих случаях – с -25% до -31%).

В то же время улучшить этот показатель удалось Министерству внутренних дел (с -46% до -43%), Государственному бюро расследований (с -47 % до -43%) и прокуратуре (с -58% до -52%).

Лучшую положительную динамику изменения доверия/недоверия с 2020 года продемонстрировали Специализированная антикоррупционная прокуратура (с -60% до -52%) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (с -59% до -49%).

Опрос проводился с 14-го по 19 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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